Harga Emas Antam Hari Ini 22 November 2021, Stagnan di Level Rp 947.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Stagnan di harga Rp 947.000 per gram. Begitulah harga emas batangan PT Aneka Tambang (ANTM) hari ini Senin (22/11/2021).

Harga ini tak ada mengalami perubahan dibanding sehari sebelumnya Minggu (21/11/2021).

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 947.000.

Sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 845.000 per gram.

Harga tersebut juga tak bergerak dibandingkan dengan harga buyback pada Minggu (21/11) yang ada di Rp 845.000 per gram.

Baca juga: Stagnan, Harga Emas Antam Minggu, 21 November 2021 Rp 947.000 per Gramnya

Baca juga: Harga Bitcoin Hari Ini 22 November 2021, Jeblok di Level US$ 58.342,43

Dilansir kontan.co.id, berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per Senin (22/11) dan belum termasuk pajak:

Harga emas 0,5 gram: Rp 523.500

Harga emas 1 gram: Rp 947.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.510.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.965.000

Harga emas 25 gram: Rp 22.287.000

Harga emas 50 gram: Rp 44.495.000

Harga emas 100 gram: Rp 88.912.000

Harga emas 500 gram: Rp 443.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 887.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Sementara itu, harga emas batangan di Pegadaian melanjutkan koreksi yang terjadi akhir pekan lalu. Harga emas Antam dan harga emas UBS sama-sama bergerak melemah jika dibandingkan harga Sabtu (22/11).

Mengutip laman Pegadaian, harga emas Antam ukuran 1 gram terlihat melemah Rp 7.000 menjadi Rp 991.000. Sementara harga emas batangan UBS ukuran 1 gram terkoreksi Rp 9.000 menjadi Rp 946.000.

Di Indonesia, emas batangan diproduksi oleh PT Aneka Tambang Tbk alias ANTAM. Selain itu, ada pula PT Untung Bersama Sejahtera (UBS). Kedua produk tersebut bisa didapatkan di toko perhiasan, butik Antam maupun di outlet Pegadaian.

Pegadaian menyediakan produk emas batangan dalam berbagai ukuran. Baik emas Antam maupun emas UBS, ditawarkan mulai dari ukuran 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 5 gram hingga 1.000 gram.

Karyawan menunjukan emas batangan di Butik Emas Antam, Kebon Sirih, Jakarta, Senin (18/1/2021). (ANTARA/GALIH PRADIPTA)

Mari simak rincian pergerakan harga emas milik Antam dan emas UBS di Pegadaian per Senin (22/11) :

Harga emas Antam :

Harga emas 0,5 gram: Rp 545.000

Harga emas 1 gram: Rp 984.000

Harga emas 2 gram: Rp 1.906.000

Harga emas 3 gram: Rp 2.833.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.687.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.315.000

Harga emas 25 gram: Rp 23.154.000

Harga emas 50 gram: Rp 46.226.000

Harga emas 100 gram: Rp 92.369.000

Harga emas 250 gram: Rp 230.648.000

Harga emas 500 gram: Rp 461.076.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 922.110.000

Baca juga: Tanahlaut Berencana Undang Investor Jamur, Warga Merespons Positif

Harga emas UBS :

Harga emas 0,5 gram: Rp 505.000

Harga emas 1 gram: Rp 946.000

Harga emas 2 gram: Rp 1.876.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.636.000

Harga emas 10 gram: Rp 9.220.000

Harga emas 25 gram: Rp 23.006.000

Harga emas 50 gram: Rp 45.914.000

Harga emas 100 gram: Rp 91.792.000

Harga emas 250 gram: Rp 229.412.000

Harga emas 500 gram: Rp 458.283.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 915.576.000