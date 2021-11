Penampilan Zaskia Gotik Usai Dinikahi Sirajuddin Disorot, Bak Barbie Hidup Picu Reaksi Dinar Candy

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Zaskia Gotik sukses membius jutaan pasang mata penonton acara Anugerah Dangdut Indonesia 2021 melalui penampilan memukaunya pada Rabu (24/11/2021) malam.

Bak barbie hidup, julukan itu sedang berseliweran di jagat media sosial khususnya dalam instagram pribadi sang pedangdut. Unggahan terbaru ibunda Arsila Bungalia Sirkiani pada Kamis (25/11/2021) mendapatkan banyak pujian.

Usai dinikahi Sirajuddin Mahmud, Zaskia Gotik disebut-sebut semakin cantik dan tampil dengan gaya kekinian.

Lihat saja kolom komentarnya penuh dengan kata-kata manis dari warganet yang memuji penampilan cantik istri Sirajuddin Mahmud tersebut.

Baca juga: Atta Halilintar Tak Marah Posisi YouTuber Nomor 1 Direbut Ria Ricis, Sudahlah Itu Rezeki Orang

Baca juga: Dikabarkan Punya Rumah Mewah Rp28 Miliar, Dewi Persik Makin Getol Bisnis Martabak

Termasuk DJ seksi Dinar Candy dan aktris Tya Ariestya juga menyoroti foto baru Zaskia Gotik kala bergaun merah muda.

Wajahnya dihias dengan make up ala barbie look sentuhan tangan MUA Cantika Wanna Dewi.

Make up yang senada dengan gaun mini dan stokingnya juga bernuansa merah muda.

Tatanan rambutnya yang diurai jatuh memanjang ke belakang dengan belahan poni di tengah-tengah, sentuhan hair stylist Andaarrusa.

"Anugerah Dangdut Indonesia 2021

Wearing @lookatheratelier

Jewellery @tasheen_diart

Styled by @rikkisi

Make up @cantikawannadewi

Hair do @hairstylist_arrusa, " terang Zaskia Gotik dalam caption.

Dina Candy dan Tya Ariestya bereaksi, turut mengomentari postingan istri pengusaha asal Kalimantan tersebut.