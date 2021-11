Tindakan Shaheer Sheikh Kala Ayu Ting Ting yang Kini Dekat Ivan Gunawan Raih Penghargaan, Respon Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting membuktikan diri lewat prestasi. Mantan kekasih Shaheer Sheikh dan Adit Jayusman ini baru saja meraih penghargaan.

Putri Abdul Rozak atau Ayah Ozak itu meraih penghargaan di Anugerah Dangdut Indonesia 2021 dengan nominasi Penyanyi Dangdut Paling di Hati.

Pedangdut yang dekat Ivan Gunawan itu menyingkirkan Lesti Kejora, Evi Masamba, Ikke Nurjanah, Inul Daratista dan Super Emak.

Dikutip dalam kanal YouTube MNCTV Official pada Rabu 24 November 2021, Ayu Ting Ting mengucapkan rasa syukur dan ucapan terima kasih pada keluarganya, salah satunya untuk Bilqis.

Baca juga: Kelakuan Raffi Ahmad dan Celine Evangelista Bikin Denny Cagur Geram, Suami Nagita: Aku Suka Janda

Baca juga: Kondisi Rumah Baru Amanda Manopo Kini, Sahabat Pemeran Andin Teriak Imbas Terjebak di Lift

"Terima kasih banyak kepada Allah SWT, ayah, Ibu, Bilqis, Syifa," kata Ayu Ting Ting.

Ayu Ting Ting juga menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa cinta untuk penggemarnya.

"Aytinglicious, maupun yang di luar Aytinglicious terima kasih banyak buat cinta dan kasih kalian," katanya.

"I love u so much, thank you, love you, saranghaeyo," ucap Ayu menambahkan.

sementara, Ayu Ting Ting juga memajang prestasinya itu di akun instagramnya, @ayutingting92.

Dengan senyum lebar, Ayu Ting Ting memperlihatkan piala yang didapatnya itu.