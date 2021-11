Prediksi Susunan Pemain Borneo FC vs Persija di Liga 1 Live Indosiar, Boaz & Simic Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Borneo FC vs Persija di Liga 1 2021, Senin (29/11/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Boaz dan Simic main.

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Borneo FC vs Persija Jakarta via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 WIB.

Link Live Streaming Borneo FC vs Persija ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Boaz dan Simic main.

Duel Borneo FC vs Persija Jakarta di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan di Indosiar.

Laga Borneo Fc vs Persija bakal digelar di Stadion Moch Soebroto, Magelang.

Borneo FC dan Persija Jakarta mendapat hasil beda pada laga pekan sebelumnya.

Borneo FC yang ditangani pelatih baru sukses menang atas Persela Lamongan 2-0.

Sebaliknya Persija takluk atas tim kuat Bali United 0-1.

Kemenangan ketiga secara beruntun Borneo FC langsung mengangkat tim ke posisi ke-8 dengan 19 poin.

Di atas Persija yang berada di posisi ke-10 dengan raihan 18 poin.