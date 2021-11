Isi Surat Dimas Beck untuk Luna Maya Terlihat dalam Hadiah, Panggil Sayang untuk Pemeran Suzanna

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Luna Maya kembali terlihat menerima hadiah dari Dimas Beck. Bahkan, kini disertai sebuah surat.

Menariknya, dalam surat itu ada panggilan sayang untuk mantan kekasih Ariel NOAH.

Hubungan mantan kekasih Ariel NOAH itu dengan Dimas Beck pun kembali mencuat.

Luna Maya dan Dimas Beck sempat dikabarkan dekat setelah beberapa kali menunjukan kemesraan mereka di media sosial.

Nah, baru-baru ini, Dimas Beck kembali mencuri perhatian setelah mengirimkan hadiah untuk pemeran Suzanna itu.

Selasa (30/11/2021) Dimas Beck kembali terlihat mengirimkan hadiah untuk juri Indonesian Top Model tersebut.

Setelah dibuka ternyata paket yang dikirimkan oleh Dimas tersebut merupakan alat kecantikan yang berfungsi untuk merawat wajah.

"Beauve dari siapa ini, wow dari Dimas Beck keren banget sih, oh ini wajahnya Dimas Beck itu jadi bagus tuh karena initoh, thank you sayang akan dicoba," ucap Luna.

Tak hanya mengirimkan barang, Dimas Beck juga turut meninggalkan surat untuk Luna Maya.

"Enjoy your stay at home while looking your best way! Dimbeck," tulisnya.