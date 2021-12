Bunga Citra Lestari Desak Jawaban Ariel NOAH, Mantan Kekasih Luna Maya Kelabakan

BANJRMASINPOST.CO.ID - Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL kesal saat menagih proyek lagu yang sempat dijanjikan Ariel NOAH. Mendapat desakan dari BCL, justru Ariel NOAH tampak kelabakan.

Ya, Penyanyi Bunga Citra Lestari (BCL) sempat kesal pada sahabatnya, Ariel NOAH.

Hal itu lantaran Ariel NOAH hanya mengobral janji-janji manis pada Bunga Citra Lestari (BCL).

Padahal Bunga Citra Lestari (BCL) selama ini telah bersabar menunggu Ariel NOAH menepati janjinya.

Namun kesabaran BCL justru digantung berbulan-bulan oleh Ariel NOAH.

Wajar jika BCL menyebut Ariel NOAH cuma jual janji manis padanya.

Tak mau lagi bersabar, BCL pun mendesak Ariel NOAH untuk segera memberikannya jawaban.

Dilansir dari YouTube IT'S ME BCL, 30 Desember 2019 lalu via GridStar.ID, BCL sempat tunjukkan kekesalan pada mantan Luna Maya ini.

Usut punya usut, kekesalan BCL berawal ketika ia menagih proyek lagu yang sempat dijanjikan oleh sang vokalis.

Namun, proyek lagu tersebut belum juga selesai dikerjakan oleh Ariel NOAH.