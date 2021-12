Tindakan Brata ke Ivan Gunawan Kala Isu Mau Nikahi Ayu Ting Ting Mencuat, Komentari Postingan Igun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Brata Kartasamita sempat mencuat karena kedekatannya dengan pedangdut Ayu Ting Ting.

Di tengah isu Ayu Ting Ting dengan Adit Jayusman, Didi Riyadi hingga Ivan Gunawan, nama Brata Kartasasmita menyeruak.

Namun, belakangan hubungan antara Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan malah yang kian mesra.

Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan bahkan santer terdengar akan menikah dalam waktu dekat menyusul Syifa dan Nanda.

Lantas bagaimana sikap Brata Kartasasmita pada Ivan Gunawan?

Dilansir melalui unggahan di akun instagram @ivan_gunawan, Selasa (30/11/2021) Brata Kartasasmita terlihat muncul dalam kolom komentar foto Igun.

Dalam unggahannya tersebut Ivan Gunawan memamerkan momen kala dirinya bersama tim sedang transit di Bandara Singapura.

"We are one ... number one Family

Transit in Singapore," tulis Ivan Gunawan.

Diketahui saat ini salah desainer kebangsaan tersebut sedang dalam perjalanan menuju Bangkok untuk menghadiri ajang Miss Grand International dengan membawa nama Indonesia.

Meski sama - sama pernah dikaikan dengan Ayu Ting Ting, terlihat Brata Kartasasmita justru turut ikut mendukung Igun dan para anggota tim yang bertolak.

