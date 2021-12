Intip Tunangan Vidi Aldiano & Sheila Dara, BCL, Rossa dan Afgan Kompak Kenakan Seragam

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertunangan Vidi Aldiano dengan Sheila Dara langsung banjir ucapan dari kalangan artis, Rabu 1 Desember 2021 kemarin. Kebahagiaan pun menyelimuti pasangan artis Vidi Aldiano dan Sheila Dara.

Ramai ucapan selamat dari para rekan artis.

@gadiiing Congrats nyoo

@boywilliam17 Congrats bro!!

@mrsayudewi CONGRATSS VIDIIIIO GEIMMMZZZ, no geimz no more yesss

@melaney_ricardo Ahhhhh super Love

@riaricis1795 Congrts

@awkarin Congraaatss Vidiiiii

Kebahagiaan menyelimuti Vidi Aldiano dan Sheila Dara yang menggelar acara tunangan pada Rabu 1 Desember 2021.

Seperti dilansir di TribunStyle.com dengan judul Intip Potret Acara Tunangan Vidi Aldiano & Sheila Dara, Rossa & BCL Cantik Jadi Bridesmaid, Vidi mengunggah potret bersama sang calon istri.