BERLANGSUNG Link Indosiar! Live Streaming Persija vs Persikabo di TV Online Liga 1, Ada Simic

Siaran Langsung Liga 1 2021 antara Persija Jakarta vs Tira Persikabo 1973 via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar pukul 20.45 WIB dan saat ini sedang berlangsung.

Laga sengit bakal tersaji antara Persija Jakarta kontra Tira Persikabo 1973 yang digelar pada pekan ke-15 Liga 1 2021/2022 di Stadion Sultan Agung Bantul,

Walau berstatus tim papan tengan namun keduany ingin memastikan meraih tiga angka.

Walau demikian hanya ada satu pemenang dis etiap laga sehingga bia dipastikan segala kemampuan akan dikerahkan kedua tim

Persija yang terpuruk di papan tengah akan berusaha bangkit di akhir putaran ketiga ini.

Sehingga Persija berusaha menang karena baru saja mengalami kekalahan dalam dua laga terakhir, yaitu dari Bali United dan Borneo FC.

