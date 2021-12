Jadwal Liga 1 Live Indosiar Hari Ini, PSIS vs PSS Sleman & Persija vs Tira Persikabo

Jadwal Liga 1 2021 hari ini Jumat, (3/12/2021) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar & Live Streaming Vidio ada PSIS vs PSS Sleman, Persija vs Tira. Pesepak bola Persija Jakarta (jersey merah) berebut bola dengan pesepak bola Persita Tangerang (jersey putih) pada laga lanjutan BRI Liga 1 2021-2022 di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (28/9/2021) malam. Pada pertandingan tersebut kedua tim bermain imbang 1-1 (1-1). Tribunnews/Herudin

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga 1 2021 hari ini Jumat, (3/12/2021) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Vidio. Ada Persik Kediri vs Persita Tengerang, PSIS vs PSS Sleman dan Persija vs Tira Persikabo.

Siaran Langsung Liga 1 hari ini pekan 15 ada dua laga partai seru PSIS vs PSS Sleman dan Persija vs Tira Persikabo.

Pada Jadwal Liga 1 pekan ini, laga PSIS vs PSS Sleman dan Persija vs Tira Persikabo bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Vidio Persik Kediri vs Persita Tengerang.

Jadwal lengkap Liga 1 hari ini sekaligus klasemen liga 1 pekan ke 15 ada setelah artikel

Salah satu laga menanrik PSIS Semarang akan berhadapan dengan PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo.

Kedua tim punya target yang sama untuk mengemas tiga angka, namun dengan misi yang berbeda.

PSIS Semarang mengincar kemenagan akan membawa menjauh dari Persebaya Surabaya sekaligus terus menempel Bali United di klasemen.

Sementara PSS Sleman berupaya menggeser Persija Jakarta dan masuk 10 besar klasemen.

Meski demikian kedua tim tidak akan mudah mendapatkan tiga poin yang diincar.

PSIS Semarang tidak akan diperkuat oleh Bruno Silva dan Jonathan Cantillana dan Eka Febri yang mengalami akumulasi kartu kuning.

Selain itu, PSIS Semarnag juga tidak akan diperkuat oleh Alfeandra Dewangga Santosa dan Pratama Arhan karena panggilan Timnas Indonesia.