Jimin Cs Bikin Ayu Ting Ting Histeris, Ibu Bilqis Sampai Ikut Bergoyang di Konser BTS

BANJARMASINPOST.CO.ID- Pedangdut Ayu Ting Ting sangat menikmati perjalanan liburnya ke Amerika Serikat.

Bersama sang anak Bilqis serta adik Syifa, pedangdut yang dikabarkan dekat dengan Ivan Gunawan ini sangat bahagia.

Ia kerap membagikan moment perjalannya di Amerika di akun instagramnya.

Kebahagian Ayu Ting Ting tambah lengkap kala menonton konser sang idola grup BTS.

Ayu Ting Ting dan Bilqis tampak sangat menikmati moment tersebut.

Terlihat kala ia membagikan foto saat nonton konser bertajuk BTS Permission to Dance On Stage - LA.

Pelantun lagu "Alamat Palsu" itu pun membagikan keseruannya saat menikmati konser BTS melalui insta storynya @ayutingting92.

Dari insta story yang diunggah, Ayu Ting Ting dan Bilqis tampak bersemangat. Bahkan Bilqis juga ikut bersorak ria sama seperti penonton lainnya.

Saat Jimin BTS menyapa para penonton "Are you ready for tonight?", sontak para penonton langsung histeris menyambutnya.

Begitu juga dengan Bilqis yang tak kalah histeris ketika idolanya tampil.

