Lihat Ayu Ting Ting dan Bilqis Datangi 'Suaminya' di LA, Luna Maya: Siriiiikkkkkkkk

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Luna Maya langsung bereaksi kala pedangdut Ayu Ting Ting pamer foto bareng Bilqis Khumaira Razak dan Assyifa Nuraini.

Penyebabnya, Ayu Ting Ting dan anak cucu Ayah Ozak itu berfoto dengan latar konser boyband asal Korea Selatan yakni BTS di Amerika Serikat.

Seperti diketahui, Luna Maya merupakan sorang yang ngefans berat pada BTS.

Bahkan, mantan Ariel NOAH itu kerap mengaku bahwa RM BTS merupakan suaminya.

Tak pelak, saat melihat Ayu Ting Ting pamer berfoto dengan Bilqis di konser BTS, Luna Maya ikut menanggapi.

Awalnya, Ayu Ting Ting memposting foto bersama Bilqis di konser itu.

Bukan hanya itu, ada juga adiknya, Assyifa Nuraini yang ada di foto itu.

Ada beberapa foto yang diposting Ayu Ting Ting dengan latar konser BTS itu.

"My little Army is here borahae.....keriting senang bunda pun ikut senang dibelakang pas bgt kata iqis," ini pacar iqis bun " hahahhahaahahha...... j-hope (b-hope) bilqis jhope #ptdonstage #ptdonstageinLA," tulisnya.

Postingan itu langsung mendapat komentar Luna Maya.

