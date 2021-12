Link Live Streaming & Line Up Arema FC vs Bali United di Liga 1 2021, Fortes & Spasojevic Adu Gacor

Prediksi Susunan Pemain ( Line up) dan Live Streaming Arema FC vs Bali United di jadwal Liga 1, Minggu (5/12/2021) tayang via Siaran Langsung Indosiar

Jadwal Liga 1 2021 laga antara Arema FC vs Bali United pukul 20.45 WIB.

Jadwal Liga 1 2021 laga antara Arema FC vs Bali United via Live Streaming TV Online Vidio.com pukul 20.45 WIB.

Persaingan Top skor Fortes dan Ilija Spasojevic

Duel Arema FC vs Bali United di Liga 1 2021

Laga dua tim papan atas Arema FC vs Bali United akan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman

Kedua tim yang akan bertanding baru saja meraih hasil postif di laga sebelumnya.

Arema bahkan bisa menang di 3 pertandingan beruntun, sedangkan Bali United mengemas 12 poin dalam 4 laga terakhirnya.

Bali United mengincar kemenangan untuk Arema FC di papan atas klasemen.

Arema FC berada di urutan 2 dengan 29 poin dan Bali United di peringkat 4 dengan 28 poin.

Pelatih Arema FC Almeida Eduardo ingin mempertahankan rekor tak pernah kalah selama 11 pertandingan terakhir. Dia ingin berjuang berikan yang terbaik agar Arema FC berada di puncak dan bisa mempertahankan posisi itu lebih lama.