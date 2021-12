Panen Hadiah Simpedes Semester I 2021, BRI Berikan Grand Prize Mobil Suzuki XL7 Beta

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, gelar seremonial pembukaan rangkaian acara Panen Hadiah Simpedes (PHS) Semester I Tahun 2021 di Batulicin, Kalimantan Selatan.

Acara ini menandakan dimulainya proses Pengundian Hadiah Simpedes BRI Kantor Cabang Batulicin Semester I Tahun 2021 bagi para nasabah BRI Kantor Cabang BatuIicin.

Pimpinan Cabang BRI Batulicin Bapak Lutfi diwakili oleh Asisten Manajer Mikro Bapak H. Eddy Sa’adillah mengungkapkan tujuan utama dari PHS kali ini adalah sebagai bentuk penghargaan kepada para nasabah yang telah loyal kepada BRI.

Kegiatan pengundian ini juga bertujuan agar dapat meningkatkan awareness atau animo masyarakat terhadap program tabungan BRI khususnya Simpedes BRI Si Serba Bisa.

Penyerahan Laptop Pengundian Panen Hadiah Simpedes (PHS) Semester I Tahun 2021 oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan kepada pelaksana undian dalam kodisi tersegel. (BRI Batulicin)

Acara Panen Hadiah Simpedes (PHS) Semester I Tahun2021kali ini diadakan di Hotel Ebony Batulicinpada Sabtu, 04 Desember 2021 dan disiarkan secara live melalui Instagram @tanahbumbuinfo.

Acara ini dihadiri Saksi-saksi dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan Bpk Mugeni, S. Sos dan Tim, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tanah Bumbu Bpk Samsir, S. E, M. AP, Kapolsek Batulicin Bpk Kusnin, S. AP, Notaris Reni Duwita, SH, Ketua Paguyuban Agen BRILink dan perwakilan nasabah dari Setiap Unit Kerja.

Pengundian ini meliputi seluruh nasabah Simpedes Kantor Cabang Batulicin, baik yang menjadi nasabah cabang maupun yang menjadi nasabah unit yang terdiri dari BRI unit Simpang Empat, BRI unit Mudalang, BRI unit Serongga, BRI unit Batulicin, BRI unit Sungai Danau, BRI unit Karang Bintang, BRI unit Cantung, BRI unit Sungai Loban, BRI unit Angsana, BRI unit Mantewe, BRI unit Sengayam, dan BRI unit Senakin.

Acara pengundian dilaksanakan pada Sabtu, 04 Desember 2021 untuk Grand Prize yaitu Mobil Suzuki XL7 Beta, hadiah utama Motor GSX-R150 Sport Suzuki.

Selain dari itu juga diundi 2 unit motor All New Satria F150 Moto GP Suzuki, 12 unit motor Nex Elegant Premium Suzuki, 12 unit Kulkas PR21 Polytron, 14 unit Televisi LED 32 inc 326000 Changhong, 14 unit Mesin Cuci AW9962PA 9 kg ARISA dan 14 Unit Dispenser BWD 1ZL Arisa.

Hasil proses pengundian dilakukan didapat nama-nama para pemenang undian, dan untuk Hadiah Grand Prize dimenangkan oleh Bapak Tarmidiyang merupakan nasabah dari BRI Unit Mantewe.

Selamat bagi para nasabah yang menjadi pemenang Panen Hadiah Simpedes (PHS) Semester I Tahun2021, tingkatkan terus saldo tabungan anda dan jadilah pemenang Panen Hadiah Simpedes berikutnya. (AOL/*)