Harga Emas Antam Hari Ini 7 Desember 2021, Naik Tipis Kini Berada di Level Rp 933.000 Per Gram

BANJARMASINPOST.CO.ID - Naik tipis dibanding sehari sebelumnya, harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada Selasa (7/12) di level Rp 933.000 per gram.

Kenaikan harga Rp 1.000 per gram dilansir dari situs Logam Mulia.

Harga emas Antam ini naik Rp 1.000 dari harga Senin (6/12) yang berada di level Rp 932.000 per gram.

Dilansir kontan.co.id, sementara harga buyback emas Antam berada di level Rp 827.000 per gram. Harga tersebut juga naik Rp 1.000 jika dibandingkan dengan harga buyback pada Senin (6/12) yang ada di Rp 826.000 per gram.

Harga emas 0,5 gram: Rp 516.500

Harga emas 1 gram: Rp 933.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.440.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.825.000

Harga emas 25 gram: Rp 21.937.000

Harga emas 50 gram: Rp 43.795.000

Harga emas 100 gram: Rp 87.512.000

Harga emas 500 gram: Rp 436.820.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 873.600.000

Keterangan:

Logam Mulia Antam menjual emas dan perak batangan dalam beberapa ukuran berat (misalnya 1 gram, 2 gram, dan 500 gram). Biasanya harga per gram emas Antam akan berbeda tergantung berat batangnya. Perbedaan ini terjadi karena ada biaya tambahan untuk pencetakan, sehingga harga per gram emas Antam batang kecil lebih mahal dari batang yang lebih besar. Harga yang ada di sini adalah harga per gram emas batang 1 kilogram yang biasa dijadikan patokan pelaku bisnis emas

Cara Beli Emas Antam Secara Online

Dilansir dari Kompas.com, berikut ini cara beli emas Antam tergolong cukup mudah. Untuk cara pembeliannya Anda bisa melakukannya secara offline maupun online.

Untuk proses pembelian emas Antam secara offline, Anda bisa langsung mengunjungi gerai perusahaan Antam terdekat. Jika ingin membelinya secara online, Anda bisa langsung mengunjungi laman logammulia.com.

Harga jual logam mulia atau emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk alias Antam stagnan di level Rp 933.000 per gram (Tribunnews/Jeprima)

Berikut cara beli emas Antam secara online yang bisa dilakukan dengan menggunakan handphone atau perangkat komputer Anda berdasarkan laman https://www.logammulia.com :