Sesaat Lagi Siaran Langsung Indosiar Persita vs PSIS di jadwal Liga 1 Simak Starter Pemain

Duel Persita Tanggerang vs PSIS Semarang di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Laga dua mantan klub Perserikatanj PSIS Semarang kontra Persita Tangerang pada laga pekan ke enam Liga 1 2021 di gelar di Stadion Sultan Agung Bantul.

Baik PSIS Semarang kontra Persita Tangerang memiliki misi membidik kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas.

Persita yang kali ini bertindak sebagai tuan rumah di laga sebelumnya kalah 0-2 dari Persik Kediri.

PSIS Semarang pun demikian mendapat hasil minorkalah 1-2 dari PSS Sleman pada pekan ke-15.

Dengan bermodal hasil minor di laga sebelumnya, Persita vs PSIS Semarang diprediksi akan menarik dan ketat hingga akhir pertandingan.

PSIS yang akan berstatus tim tamu optimis mampu merebut tiga poin dari Persita Tangerang meski tanpa diperkuat beberapa pemain.