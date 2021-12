Kini Tinggalkan AS, Uang Jajan Ayu Ting Ting dan Bilqis di Amerika dari Ivan Gunawan Sempat Disentil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Ayu Ting Ting bersama anaknya, Bilqis Khumaira Razak dan adiknya, Assyifa Nuraini telah meninggalkan Los Angeles (LA), Amerika Serikat.

Putri Ayah Ozak itu pun memamerkan kepulangannya dari Amerika Serikat itu melalui insta story di akun instagramnya, Rabu 8 Desember 2021.

Lewat postingannya, Ayu Ting Ting memperlihatkan berada di Bandara.

Diketahui, Ayu Ting Ting berangkat ke Amerika Serikat pada 26 November 2021 lalu.

Rencananya, ia akan pulang setelah lebih dari sepekan menikmati waktu di sana.

Dia memang merencakan untuk pulang pada 7 Desember 2021.

"See you later," ujar Ayu Ting Ting dalam videonya itu.

Bersama Bilqis dan Syifa, Ayu Ting Ting dilepas para pemandunya selama di Amerika Serikat.

Nah, terkait kepergiaan Ayu Ting Ting ini, tak lepas dari keinginan menonton konser BTS.

Tiket konser BTS ini merupakan hadiah dari Ivan Gunawan.

