Anya Geraldine Bahagia Tepat di Hari Ulang Tahun, Pria Ganteng Ini Beri Buket Bunga Indah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis dan selegram cantik Anya Geraldine tampak berbahagia.

Tepat di hari ulang tahunnya ke-26, ia mendapatkan hadiah bunga dari Nadif Zahiruddin.

Ya, kemarin 15 Desember 2021, pemain film Layangan Putus ini berulang tahun.

Kebahagiannya pun bertambah dengan hadiah romantis dari sang pacar.

Anya Geraldine sendiri di hari spesial tersebut membagikan foto-fotonya dari kecil.

Tak lupa pula ia menuliskan kata syukur tepat di hari berbahagia tersebut.

"blessed everyday, blessed until #26 years'o and blessed until the very end of time. Alhamdulilah," tulisnya.

(Diberkati setiap hari, diberkati hingga umur 26 tahun dan diberkati hingga akhir waktu.)

Terlihat di unggahan Instastory, pemeran film Selesai itu mendapatkan kue ulang tahun dengan bertuliskan 'Happy Birthday AG'

Nadif juga membawa buket bunga besar untuk Anya.