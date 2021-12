Harga Bitcoin Hari Ini 17 Desember 2021, Anjlok Diikuti Mata Uang Kripto Lain

BANJARMASINPOST.CO.ID - Harga bitcoin masih berada di zona merah hingga Jumat (17/12/2021).

Begitu pula untuk sejumlah mata uang kripto lain, masih bernasib sama.

Harga uang kripto lainnya seperti Ethereum, Binance Coin, Dogecoin, dan Shiba Inu masih belum cerah.

Bagaimana prospek harga Bitcoin ke depan?

Sebulan terakhir rupanya bukan jadi periode yang baik bagi Bitcoin.

Dilansir kontan.co.id, dalam kurun waktu tersebut, harga uang Bitcoin yang merupakan aset kripto dengan kapitalisasi terbesar tersebut terus berada dalam tekanan.

Merujuk Coinmarketcap, pada 11 November silam, harga uang kripto Bitcoin berada di level US$ 68.365 per Btc. Namun, pada hari Minggu (12/12) pukul 10.15 WIB, harga Bitcoin terjungkal di level US$ 49.102 per Btc. Artinya, Bitcoin sudah melemah 28,18% dalam periode tersebut.

Pada perdagangan Jumat (17/12/2021) pukul 08.47 WIB, Coinmarketcap mencatat penurunan harga Bitcoin.

Harga uang kripto Bitcoin, yang merupakan crypto currency dengan market cap terbesar, berada di level US$ 47.807,94. Dalam 24 jam terakhir, harga Bitcoin turun 2,65%. Dalam 7 hari perdagangan, harga Bitcoin turun 0,53%.

Penurunan harga juga terjadi pada uang kripto lain yang berada di kelompok 5 besar market cap. Harga Ethereum (market cap terbesar kedua) di level US$ 3.975,61, turun 1,70% dalam 24 jam terakhir. Dalam 7 hari perdagangan, harga Ethereum turun 3,58%.