Penampilan Zaskia Gotik Berbaju Khas India Terekam, Kostum Istri Sirajuddin Kembali Tuai Komentar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penyanyi dangdut Zaskia Gotik kini memutuskan kembali manggung. Ini setelah Arsila Bungalia Sirkiani sudah MPasi.

Istri Sirajuddin Mahmud itu kini sudah wara-wiri di televisi, manggung dari satu lokasi ke lokasi lain.

Penampilan Zaskia Gotik nyaris selalu mendapatkan tepuk tangan gemuruh dari warganet terutama para penggemarnya, Itikers.

Sama seperti penampilannya yang baru-baru ini saat memakai kostum Lehenga dari India, penampilan cantik pedangdut asal Bekasi tersebut dipuji bak boneka hidup.

Hal tersebut diketahui Banjarmasinpost.co.id dari unggahan Zaskia Gotik pada instagram pribadinya, Sabtu (18/12/2021).

"I am wearing a blush pink bridal lehenga from @leroshboutique

Make up @cantikawannadewi

Hair do @hairstylist_arrusa

Styled by @rikkisi

Photographer @aldosinarta, " terang Zaskia Gotik dalam caption.

Mengisi acara dalam balutan kostum India itu mengundang reaksi dari orang-orang.

@venti_bruri : MasyaAllah cantik bgt teh.

@francisca_dwi28 : Kaya orang India asli gusti

@ulpah_itikers : Cantik keren and sempurna nya kesayangan

