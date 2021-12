Timnas Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF 2021 Ini Taktik Shin Tae Link Nonton Online

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura ( Singapura vs Indonesia ) di Semifinal Piala AFF 2021, Rabu (22/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Simak ulasan taktik Shin Tae-yong.

Kapten timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam Bahar mengungkapkan instruksi pelatih Shin Tae-yong jelang laga melawan Singapura.

Timnas Indonesia akan menghadapi Singapura dalam laga leg pertama semifinal Piala AFF 2020 di Stadion Nasional, Singapura, Rabu (22/12/2021).

Dalam laga ini, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong telah mempersiapkan yang terbaik.

Para pemain telah menyiapkan pertandingan untuk melawan Singapura dengan matang.

Asnawi Mangkualam mengaku bahwa ia dan rekan-rekannya telah siap untuk menghadapi pertandingan melawan Singapura.

Menurutnya, skuad Garuda telah menjalani latihan dan telah mempersiapkan semuanya untuk bisa meraih hasil terbaik nantinya.