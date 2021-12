 PN Tanjung Sabet Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Berada dalam masa sulit dan penuh keterbatasan karena adanya pandemi Covid-19, tak lantas membuat kinerja Pengadilan Negeri (PN) Tanjung menurun.

Dengan sederet inovasi baik berbasis IT maupun non IT, PN Tanjung yang saat ini diketuai Wisnu Widiastuti, berhasil meraih predikat bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Perjuangan hampir dua tahun untuk memulai memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ini berbuah ditetapkannya PN Tanjung sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 2021 di lingkungan Mahkamah Agung (MA).

Penganugerahan predikat bergengsi WBK tersebut diserahkan Menpan RB, Tjahjo Kumolo secara virtual, Senin (20/12/2021) lalu.

"Keberhasilan PN Tanjung dalam meraih WBK ini tidak lepas dari pembinaan yang dilakukan pimpinan MA dan Pengadilan Tinggi Kalsel yang terus memberikan bimbingan dan arahan kepada kami," ungkap Ketua PN Tanjung, Wisnu Widiastuti, Kamis (23/12/2021).

Menurutnya, apa yang diraih ini juga buah dari semangat dan kerja keras seluruh pegawai di PN Tanjung untuk terus mau berupaya meningkatkan kinerja memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.

Ini juga didukung bisa dibangunnya kerjasama yang baik dengan instansi horizontal maupun vertikal, seperti pemerintah daerah, kejaksaan, kepolisian, lapas, rutan, kalangan advokat dan lainnya.

"Begitu pula dukungan dari kawan-kawan mediayang memberikan motivasi, masukan dan pemberitaan terkait pelayanan, inovasi serta upaya perbaikan yang diberikan PN Tanjung kepada masyarakat," ucapnya.

Dengan raihan WBK ini, tegas Wisnu, tentu saja pihaknya tidak akan cepat berpuas diri dan tetap terus melanjutkan membuat berbagai inovasi..

Tujuan utamanya tak lain supaya pelayanan bagi masyarakat semakin optimal dan pada akhirnya Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bisa disandang PN Tanjung.

Ditambahkannya, sampai saat ini PN Tanjung telah membuat 24 inovasi layanan internal dan eksternal yaitu, E-Suzin, E-Doper, E-Calling,E-Sipit, Siap PN Tanjung, E-Besok.

Kemudian, E-Sapu, Pepe-O, E-Kantin, E-Voice Disabilitas, Si Pepeng, E-PTSP, E-Panjar, Pedalang,Sipodang, Petir Kemerdekaan, Sipembayar, Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas, Sistem Operasional Prosedur Persidangan Perkara Pidana dan Perdata.

Memorandum of Understanding, Video Layanan Disabilitas, Silayan Disabilitas, SMS Blasteran, Valet Parkir, Simpel, Kompensasi Keterlambatan Pelayanan dan Eraterang Plus. (banjarmasinpost.co.id/dony usman)