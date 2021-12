Unggah Aksi Gisel di Instagramnya, Gading Marten Bagikan Momen Bareng Gempi di Bali

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak lagi menjalin hubungan asmara dengan Wijaya Saputra alias Wijin, Gisella Anastasia terekam bersama Gading Marten kembali terekam.

Saat ini Gisel dan Gading memang diketahui sedang sama-sama berada di Bali untuk merayakan Natal dan Tahun Baru 2022.

Meski mengaku keberangkatan mereka tak direncanakan bersama, Gading dan Gisel terlihat saling bertemu dengan membawa putri semata wayang mereka Gempita Nora Marten.

Walau telah lama bercerai, Gisel dan Gading memang masih kompak membesarkan putri mereka tersebut.

Keduanya sering terlihat bertemu dan masih begitu harmonis tak kalah dari pada saat masih menjadi suami istri.

Tak pelak hal tersebut membuat Gisel dan Gading ramai kembali didoakan rujuk mengingat keduanya kini masih sama - sama menyandang status lajang.

Bahkan dilansir melalui unggahan story yang dibagikan lewat akun instagram @gadiiing, Rabu (22/12/2021) putra Roy Marten itu tampak membagikan momen kebersamaannya dengan Gisel di Bali.

Dalam rangka hari ibu, Gading memamerkan perlakuan spesial Gempi yang menuliskan ucapan haru bagi mantan istrinya tersebut.

"Happy mothers day mom, you love me, from Gempi," tulis sang putri.

Bak keluarga yang begitu harmonis, Gading membagikan potret Gisel saat sedang tertawa bahagia sambil merangkul Gempi disampingnya.

