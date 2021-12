Dikecam Lantaran Syuting di Posko Pengungsi Gunung Semeru, Leo Consul Minta Maaf

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Sinetron Terpaksa Menikahi Tuan Muda (TMTM) banjir kecaman usai nekat syuting di posko pengungsi erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur

Adanya kecaman itu membuat pemeran sinetron yang tayang di ANTV itu pun meminta maaf. Setelah Rebecca Tamara, kini aktor Leo Consul juga menyampaikan permohonan maafnya.

Permintaan maaf itu disampaikan melalui akun instagram miliknya @cosulleo, Kamis (23/12/2021).

Leo Consul mengaku, ia dan tim rumah produksi Verona Pictures tidak ada niat untuk menyakiti hati para korban erupsi Gunung Semeru.

"To All my Indonesian fans and friends… saua Leo Consul memohon maaf sebesar-besarnya atas kejadian yang terjadi dalam proses shooting Terpaksa Menikahi Tuan Muda," tulis Leo Consul, dikutip Kompas.com.

Ia menyadari, permintaan maafnya ini tidak dapat menebus kesalahannya.

Namun, bagi Leo Consul, ini merupakan kewajiban moral untuk bersuara atas rasa sakit yang telah ia timbulkan.

"Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya jika saya telah menyinggung para korban dalam kegiatan shooting ini," tulis Leo Consul.

Pemilik nama lahir Leonardo Jabadan Consul itu pun mendoakan agar para korban erupsi Gunung Semeru diberikan kekuatan dan ketabahan oleh Tuhan.

"Tujuan saya saya di sini bukan untuk membela diri tapi hanya untuk benar-benar meminta maaf yang sebesar-besarnya," ujar Leo Consul.