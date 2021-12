LINK RCTI! Susunan Pemain & Link Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF 2021, Egy Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura ( Singapura vs Indonesia ) di Semifinal Leg 2 Piala AFF 2021, Sabtu (25/12/2021) via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Egy Maulana Vikri main, Evan Dimas disimpan.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura ini merupakan laga babak Semifinal Leg 2 Piala AFF 2020 dan Live Streaming Singapura vs Indonesia ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura ( Singapura vs Indonesia ) di laga Semifinal Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), yakni Egy Maulana Vikri main dan Evan Dimas disimpan Shin Tae-yong.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF 2020. Duel via Live Streaming Singapura vs Indonesia ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Baca juga: LIVE Streaming TV Online Timnas Indonesia vs Singapura Leg 2 Piala AFF 2021, Siaran Langsung RCTI

Baca juga: Jadwal Liga Inggris Siaran Langsung SCTV Pekan Ini, Man City vs Leicester & Newcastle vs Man United

Baca juga: Irfan Jaya Dikenalkan Bali United Jadi Rekrutan Baru di Bursa Transfer Liga 1? Lepas Eks Persib

Egy selama ini absen dalam beberapa laga Timnas Indonesia di Piala AFF 2021 sejak fase grup hingga leg pertama babak semifinal.

Pemain FK Senica di Liga Super Slovakia itu sebenarnya sudah tiba di Singapura pada Selasa, 21 Desember lalu, atau sehari jelang semifinal leg pertama.

Namun, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong punya pertimbangan khusus sehingga tidak langsung menurunkan sang pemain di atas lapangan.

Peluang Egy untuk bermain bersama Timnas Indonesia terbuka pada semifinal leg kedua kontra Singapura. Dalam laga tersebut, kemenangan harus diraih skuad Garuda agar bisa lolos ke final Piala AFF 2021.

Kehadiran Egy di lini depan berpotensi menambah daya gedor barisan penyerang tim Garuda. Jika masuk dalam starting XI, pemain kelahiran Medan itu berpeluang tampil bersama Witan Sulaiman.

"Nanti tim pelatih akan kasih tahu (evaluasi) di meeting. Jadi kita harus fokus leg kedua, melupakan pertandingan yang kemarin, dan memberikan yang terbaik di pertandingan kedua nanti," ucap Egy terkait peluangnya bermain di semifinal leg kedua, seperti dilansir laman PSSI.