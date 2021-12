LIVE RCTI! Line Up & Link Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF Malam Ini Egy Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di Semifinal Leg 2 Piala AFF 2021, Sabtu (25/12/2021) malam ini via Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV. Trio Striker Irfan Jaya, Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman main.

Siaran Langsung Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura ini merupakan laga babak Semifinal Leg 2 Piala AFF 2020 dan Live Streaming Singapura vs Indonesia ini bisa disaksikan via Live Streaming TV Online, Live Streaming INews TV dan Live Streaming RCTI mulai jam 19.30 WIB.

Selain Siaran Langsung RCTI dan Siaran Langsung INews TV, link Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura ( Singapura vs Indonesia ) di laga Semifinal Piala AFF 2021 bisa diakses via link yang akan banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini. Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ), Trio Striker Irfan Jaya, Egy Maulana Vikri dan Witan Sulaeman main.

Laga di Jadwal Timnas Indonesia vs Singapura ini merupakan laga lanjutan Timnas Indonesia di Semifinal Piala AFF 2020. Duel via Live Streaming Singapura vs Indonesia ini bisa diakses via Live Streaming RCTI, Live Streaming INews TV dan Live Streaming TV Online.

Baca juga: Sindiran Media Vietnam Jelang Laga Hidup Mati Timnas Indonesia vs Singapura di Semifinal Piala AFF

Baca juga: Prediksi Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Singapura di Semifinal Leg 2 Piala AFF 2021, Egy Main

Pertandingan leg kedua semifinal Piala AFF 2020 antara timnas Indonesia vs Singapura digelar di Stadion Nasional, Singapura.

Pada leg pertama, timnas Indonesia harus puas dengan hasil 1-1 kontra Singapura.

Gol timnas Indonesia dicetak oleh Witan Sulaeman pada menit ke-28.

Sedangkan gol balasan Singapura diciptakan Ikhsan Fandi saat laga memasuki menit ke-70.

Pada leg kedua nanti, kemenangan menjadi harga mati yang semestinya diraih timnas Indonesia.

Pelatih Shin Tae-yong pun berharap pertandingan bisa diselesaikan dalam waktu normal tanpa harus ditentukan lewat drama adu penalti.