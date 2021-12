Tepat di Hari Natal, Marcel Chandrawinata Beri Kabar Gembira, Sang Isti Priscilla Deasy Hamil

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kegembiraan saat ini dirasakan oleh pasangan Marcel Chandrawinata dan Priscilla Deasy Tirtadjaya.

Setelah menunggu selama 4 tahun, pasangan ini akan menjadi ayah dan ibu.

Priscilla Deasy Tirtadjaya mengandung anak pertama mereka. Kabar gembira ini diungkapkan Kembaran dari Mischa Chandrawinata tepat di Hari Natal.

Meski begitu Pasangan ini belum mengungkap berapa usia kandungan Priscilla.

Diketahui Marcel dan Deasy menikah pada 24 November 2017 silam.

Pada bulan November 2021 lalu, mereka merayakan hari jadi ke-4 pernikahan mereka.

Berikut postingan Marcel dan Deasy.

"IT'S HAPPENING!

(akhirnya terjadi!)

our family is growing by two tiny little feet,.