Intip Kondisi Youtube Fuji 2 Hari Dirilis Bareng Ria Ricis, Beda Mayang dan Chika Adik Vanessa Angel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama Fuji kian berkibar di dunia artis sepeninggal Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Bahkan kini, tante Gala Sky Ardiansyah itu merambah dunia youtube dengan bimbingan Ria Ricis.

Bahkan, dua hari setelah channel youtubenya dirilis, Fuji sudah kebanjiran subscriber. Ini jauh berbeda dari nasib Mayang dan Chika, adik Vanessa Angel.

Memang, nama Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji terus menjadi sorotan.

Adik Bibi Ardiansyah itu banjir tawaran menjadi bintang tamu di vlog artis, salah satunya milik Ria Ricis.

Fuji dan Ria Ricis beberapa kali ngevlog bareng dan trending.

Kini Fuji meluncurkan YouTube-nya sendiri dengan nama Fuji an.

Konten pertamanya ngevlog di rumah Ria Ricis.

"Hai gaiss welcome back in my YouTube channel," sapa Fuji dikutip dari YouTube Fuji an, Sabtu 25 Desember 2021.

Ria Ricis menyemangati Fuji untuk membuat kanal YouTube sendiri.

"Ini upload di YouTube kamu ya. Upload pertama di YouTube kamu," ujar Ria Ricis yang diiyakan Fuji.

