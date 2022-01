Jadwal Siaran MotoGP 2022 Live Trans 7, Penjualan Tiket di Sirkuit Mandalika Dibuka 6 Januari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming MotoGP 2022 seri perdana Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 yang disiarkan langsung via Live Streaming MNC Sports 2 serta Live Streaming Trans 7 di www.trans7.co.id untuk Race pada 6 Maret 2021 mendatang. Penjualan tiket MotoGP di Sirkuit Mandalika mulai dibuka.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP 2022 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online MNC Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id termasuk juga Sirkuit Mandalika.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 dimulai sesi Free Practice dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming MNC Sports 2.

Jadwal Live Streaming MotoGP 2022 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, dimulai latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2022 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan MNC Sports 2.

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) menyatakan, tiket MotoGP Indonesia Grand Prix 2022 yang digelar di Sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat akan mulai dijual pada 6 dan 11 Januari 2022.

"Siap-siap buat beli tiketnya di official channel ticketing partner, Mandalika GP Series untuk masing-masing kategori tiket," hal ini dikutip dari halaman resmi Instagram MGPA.

Pertamina Mandalika International Street Circuit akan buka 4 kategori tiket di event MotoGP Indonesia Grand Prix pada 18-20 Maret 2022.

Empat kategori tiket MotoGP Indonesia Grand Prix 2022 yang mulai dijual pada 6 Januari 2022 yakni Premiere Grandstand dan Hospitality Suites.

Sedangkan tiket yang dijual pada 11 Januari 2022 yakni Standard Grandstand dan General Admission. MGPA juga menyampaikan pesan kepada warga yang ingin membeli tiket, supaya jangan lupa untuk mengetahui syarat dan ketentuannya yang detail.

"Sekarang siapin dulu itinerary dan kumpulin teman-teman buat seru-seruan di Lombok bulan Maret nanti," demikian bunyi Instagram MGPA.