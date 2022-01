LIVE OChannel! Line Up & Live Streaming Persipura vs Persela Liga 1 2021 Jam 15.15 WIB, Wilkson Main

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Persipura vs Persela di Liga 1 2021 via Live Streaming OChannel dan Live Streaming TV Online. Jose Wilkson main

Persipura yang merupakan tim dengan gelar juara Liga 1 terbanyak, musim ini baru mengumpulkan 13 poin dan menduduki posisi 17.

Mutiara Hitam tinggal satu strip saja di atas juru kunci.

Sementara itu, Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, tidak jauh lebih baik. Mereka hanya unggul 1 poin dari Persipura.

Kedua tim adalah rival langsung masing-masing untuk lepas dari ancaman degradasi.

Oleh karenanya, laga akan berjalan ketat. Persipura berambisi untuk melampaui angka Persela, sedangkan Laskar Joko Tingkir tentu membidik peluang untuk secepatnya pergi dari zona merah.

Persela berpeluang menurunkan sejumlah amunisi barunya dalam partai perdana Seri 4. D