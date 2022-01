Pose Syahrini Jinjing Tas 1,5 M Picu Reaksi Sahabat, Tak Kalah Mahal Kacamata Istri Reino Barack

BANJARMASINPOST.CO.ID - Syahrini, salah satu penyanyi yang sepak terjangnya di industri musik Tanah Air cukup punya nama dan posisi. Dikenal sebagai penyanyi solo wanita paling cetar dan fashionable.

Tak menampik, banyak julukan yang disandang oleh wanita 39 tahun itu. Mulai dari jargon Sesuatu, Manja, Syantik, Maju Mundur Cantik hingga Jambul Khatulistiwa.

Itu semua lantaran istri Reino Barack tersebut suka melakukan hal-hal yang unik mengundang simpatik orang.

Manakala menggelar konser, wanita yang akrab disapa Incess itu juga selalu totalitas demi menyuguhkan penampilan yang terbaik. Semua tentu diperhatikan, mulai dari suara, make up hingga fashion stylist yang dia pakai.

Maka wajar rasanya bila dalam sehari-hari pun Incess selalu menjaga gaya berpakaiannya. Agaknya sudah menjadi gaya hidup dan jati dirinya mengenakan barang-barang mewah itu.

Demikian ini seperti gaya Syahrini ketika liburan di Singapura. Berpose di pinggiran danau sambil menjinjing tas hermes Rp 1,5 miliar dan berkacamata seharga Rp 5 juta.

~ At The Right Time, On The Right Place And With The Right Person Enjoying The Beautiful Sin Cia Poh ~ (~ Di Saat Yang Tepat, Di Tempat Yang Tepat Dan Dengan Orang Yang Tepat Menikmati Indahnya Sin Cia Poh ~), " tulis Syahrini dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @princessyahrini, Jumat (7/1/2022).

Tetap dengan gaya elegannya, bertopi koboi dan berhijab.

Penampakan tersebut mencuri perhatian para sahabatnya termasuk Melly Goeslaw yang memberikan emoji hati untuknya.

@bundoz : Heeei You Owah Kece