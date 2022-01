Live RCTI +! Susunan Pemain & Link Streaming Lyon vs PSG di Jadwal Liga Prancis Malam Ini, Ada Messi

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming Lyon vs PSG Jadwal Liga Prancis via Live Streaming RCTI +, Live Steaming Bein Sports 1 & tak Siaran Langsung RCTI. Kylian Mbappe dan Lionel Messi main.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) dan Live Streaming Lyon vs PSG di Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1, Senin (10/1/2022) via Live Streaming Bein Sports 1 dan tayang via Live Streaming RCTI + dan tak Siaran Langsung RCTI. Lionel Messi dan Kylian Mbappe starter.

Siaran Langsung Liga Prancis antara Lyon vs PSG dimulai pukul 02.45 WIB via Live Streaming TV Online Bein Sports dan bisa di RCTI +.

Link Live Streaming Lyon vs PSG pada Jadwal Liga Prancis atau Ligue 1 bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 dan bisa via Live Streaming RCTI + dan tak Siaran Langsung RCTI. Cek Prediksi Susunan Pemain ( Line Up ) di artikel ini, Kylian Mbappe dan Lionel Messi main.

Duel Lyon vs PSG di Liga Prancis dapat diakses via Live Streaming TV Online Bein Sports dan bisa via RCTI +.

Baca juga: Line Up & Live Streaming RCTI + Venezia vs AC Milan di Liga Italia Jam 18.30 WIB, Ibrahimovic Main

Baca juga: LINK Live Streaming Indosiar Bali United vs Barito Putera di Liga 1 Jam 18.15 WIB, Silva Main

Baca juga: Curhat Shin Tae-yong Soal Kesulitan Latih Timnas Indonesia, Sikap Pemain Disorot

Paris Saint-Germain (PSG) saat ini masih memimpin klasemen Liga Prancis (Ligue 1), dengan mengantongi 46 poin dari 19 pertandingan.

Les Parisiens punya keunggulan 10 angka dari pesaing terdekat mereka, Marseille, di posisi ke-2. Sedangkan Lyon masih berjuang di peringkat 13, dengan bekal 24 poin.

Melihat sejumlah faktor tersebut, maka dalam duel pekan ke-20 Ligue 1 dini hari nanti kubu Lyon diprediksi bakal sulit untuk menundukkan PSG.

Meski dalam laga nanti, Les Parisiens juga tidak diperkuat salah satu bintang mereka, Neymar, yang masih terbelit cedera.

Dalam laga di Groupama Stadium nanti, kubu Lyon diprediksi bakal berusaha menekan sejak awal laga.

Hal ini dikarenakan tim besutan Peter Bosz sangat membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.