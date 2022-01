Keadaan Asli Syaki Usai Rizki DA dan Nadya Mustika Cerai Terekam Salshadilla, Iis Dahlia: Berani Ya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sejak Rizki DA dan Nadya mustika Rahayu bercerai, nasib Baihaqqi Syaki Ramadhan kerap jadi perhatian.

Apalagi, anak Rizki DA dan Nadya Mustika Rahayu itu kini dekat keluarga Iis Dahlia.

Bahkan, baru-baru ini, anak Iis Dahlia yakni Salshadilla Juwita kembali memperlihatkan keadaan sebenarnya Syaki.

Memang, keluarga Iis Dahlia dikenal dekat dengan Rizki DA dan Ridho DA.

Baca juga: Fakta Asli Baby Leslar Dibongkar Karyawan Lesti Kejora dan Rizky Billar, Valdi: Gue Saksi Mata

Baca juga: 4 Kali Rating Ikatan Cinta Tumbang, Kini Sinetron Arya Saloka dan Amanda Manopo Terancam Gegara Ini

Bahkan, Iis Dahlia menganggap Rizki dan Ridho seperti anaknya.

Kini, ketika Rizki bercerai dari Nadya Mustika Rahayu, Iis Dahlia dan keluarga masih sering bermain bareng Syaki.

Nah baru-baru ini, Salsha mengajak Syaki bermain perosotan di playground.

Syaki pun terlihat nyaman dan tidak ketakutan meski perosotan cukup tinggi.

Melalui caption, Salsha mengaku sebagai "rich aunt (tante kaya)".

"The rich aunt that takes you to playgrounds and amusement parks," ditulis Salsha dalam unggahan videonya pada Sabtu (8/1/2021).

Baca juga: Tarif Nagita dan Raffi Ahmad Sebenarnya Dibocorkan Manajer, Intip Honor Ibu Rafathar & Rayyanza Itu

Baca juga: Lihat Saldo ATM Ferry Irawan, Venna Melinda Syok Dapat Ini dari Calon Ayah Tiri Verrell Bramasta itu