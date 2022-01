Jadwal Liga 1 Pekan Ke-20 Live Indosiar Ada Persela vs Persija, Borneo vs Persib & Persebaya Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini Jadwal Liga 1 Pekan Ke-20, Sabtu (15/1/2022) hingga Selasa (18/1) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar serta Live streaming Vidio.com ada laga Persela vs Persija, PSIS vs Arema FC, Borneo FC vs Persib dan Bhayangkara FC VS Persebaya.

Laga Persela vs Persija digelar hari ini mulai pukul 19.00 WIB, PSIS vs Arema FC Senin lusa dan Borneo FC vs Persib dan Bhayangkara FC VS Persebaya Selasa. Siaran Langsung Liga 1 bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Indosiar serta Siaran Langsung Indosiar dan Ochannel.

Sedangkan siaran Langsung Liga 1 Borneo FC vs Persib bisa diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com dan Siaran Langsung Indosiar di mulai pukul 18.15 WIB.

Sejumlah laga pertandingan di jadwal Liga 1 2021 pekan ini akan tayang via Siaran Langsung Indosiar juga bisa disaksikan secara streaming di Vidio.com.

Pertandingan Liga 1 akan berlanjut dengan ronde-ronde pada pekan ke-20, Sabtu (15/1/2022) hingga Selasa (18/1/2022).

Jadwal Liga 1 pada pekan ke-20 akan dibuka dengan duel Persela Lamongan vs Persija Jakarta di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu sore WIB.

Persela dan Persija merupakan tim yang tengah tersakiti.

Sebab, keduanya kompak menelan kekalahan pada pekan ke-19. Laskar Joko Tingkir kalah telak 0-3 dari Persita Tangerang, sedangkan Persija dilibas Persipura yang tengah di papan bawah 1-2.

Jika menilik peringkat di klasemen Liga 1, Persija lebih unggul atas Persela. Macan Kemayoran tengah menempati peringkat kedelapan dengan raihan 28 poin.

Adapun Persela masih mengalami rentetan hasil buruk sehingga bertengger di zona degradasi, tepat di posisi ke-17 dengan torehan 15 poin.