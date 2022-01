Jadwal Siaran langsung Liga 1 Pekan Ini Live Indosiar Ada PSIS Vs Arema FC & Borneo Fc Vs Persib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran langsung Liga 1 2021/2022 Hari ini, Minggu (16/1/2022) hingga Selasa (18/1) dan tayang via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Vidio dan OChannel. Ada PSIS Vs Arema FC, Borneo Fc Vs Persib dan Bhayangkara FC Vs Persebaya.

Jadwal Siaran Langsung Liga 1 Pekan ini menjadikan laga PSIS Vs Arema FC, Borneo Fc Vs Persib dan Bhayangkara FC Vs Persebaya sebagai bigmatch yang harus ditonton.

Pada Jadwal Liga 1 pekan ini, laga Bali United Vs Persita, PSIS Vs Arema FC, Borneo Fc Vs Persib dan Bhayangkara FC Vs Persebaya semuanya bisa disaksikan Siaran langsung Indosiar.

Laga Bali United Vs Persita, PSIS Vs Arema FC, Borneo Fc Vs Persib dan Bhayangkara FC Vs Persebaya bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming Vidio dan OChannel. Hari ini ada Persipura Vs Persiraja sebagai pembuka mulai pukul 18.15 WIB siaran langsung Ochannel.

PSIS Semarang akan melakoni laga berat melawan Arema FC dalam lanjutan pekan ke-20 Liga 1 2021.

Dilansir TribunWow.com, laga PSIS Semarang Vs Arema FC akan dihelat di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali pada Senin (17/1/2022) esok.

Laga tersebut diprediksi akan berjalan sengit dan menarik untuk disaksikan.

PSIS Semarang maupun Arema FC akan saling jegal agar bisa membawa pulang tiga poin.

PSIS Semarang membutuhkan tambahan tiga poin demi mendongkrak performa tim dan naik ke papan atas.

Sedangkan Arema memerlukan hasil positif demi mengamankan posisi mereka di puncak klasemen.