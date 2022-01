SEDANG BERLANGSUNG! Bhayangkara vs Persebaya di Liga 1, Simak Link Live Streming & Starting XI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung Live Streaming Bhayangkara vs Persebaya via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Selasa (18/1/2022) malam. Adu tajam Ezechiel Ndouassel dan Samsul Arif.

Siaran Langsung Liga 1 2021 laga antara Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya via Live Streaming TV Online Vidio.com & Indosiar pukul 20.45 WIB saat ini berlangsung.

Link Live Streaming Bhayangkara vs Persebaya ini bisa diakses via Siaran Langsung Indosiar dan via Live Streaming Indosiar karena free to air. Simak Starting XI, Ezzechiel Ndouassel dan Samsul Arif main.

Duel Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Baca juga: SKOR 0-1! Borneo FC Vs Persib di Liga 1, Beckham Gacor, Rashid Penyelamat, Maung Naik Posisi 2

Baca juga: SESAAT LAGI! Siaran Langsung Indosiar Bhayangkara vs Persebaya di Liga 1 Platje Vs Marukawa

Pelatih Persebaya Aji Santoso menyebutkan bahwa ini menjadi kali pertama skuadnya bisa komplet musim ini.

Di posisi penjaga gawang, sudah ada dua nama yang menjadi kandidat kuat starter yaitu Ernando Ari dan Andhika Ramadhani.

Aji Santoso diprediksi masih memberikan kepercayaan pada Andhika Ramadhani di laga kali ini.

Hal itu melihat penampilan pemain berusia 23 tahun itu yang berhasil mencatatkan penyelamatan-penyelamatan krusial meski tak pernah nirbobol dalam tiga pertandingan terakhir.

Andhika Ramadhani bakal dikawal oleh duo bek tengah yaitu Arif Satria dan Alie Sesay.

Kembalinya duo Arif-Alie ini bakal menjadi angin segar melihat penampilan pertahanan Bajol Ijo yang kurang maksimal dalam tiga laga terakhir.