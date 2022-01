SEDANG BERLANGSUNG! Borneo FC vs Persib Liga 1, Live Indosiar XI Starter, Pesut Tanpa Pemain Asing

BANJARMASINPOST.CO.ID -Sedang berlangsung Live Streaming Borneo FC vs Persib via Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar, Selasa (18/1/2022). Ezra Walian starter.

Duel Borneo FC vs Persib Bandung di Liga 1 2021 dapat diakses via Live Streaming TV Online Vidio.com.

Persib Bandung VS Borneo FC bertemu di pekan ke-20 Liga 1 2021/2022 di Stadion Ngurah Rai.

Ini merupakan pertemuan ke-12 sejak era Liga 1 pada tahun 2017.

Dari 11 pertemuan tersebut, Maung Bandung memiliki catatan lebih baik ketimbang Pesut Etam.

Persib mampu mengemas lima kemenangan sementara Borneo FC tiga kemenangan.

Dari jumlah gol pun, Persib lebih unggul dibandingkan Borneo FC.

Sebanyak 31 gol berhasil tercipta dari 11 pertandingan dan Persib sejauh ini unggul dengan 17 gol, sedangkan Borneo FC 14 gol.