Insiden Dialami Kiano Saat Ditinggal Baim Wong, Paula Cemaskan Kondisi Kaki Kakak Kenzo Itu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ditinggal youtuber Baim Wong bersama Paula Verhoeven di rumah, Kiano Tiger Wong alami insiden saat bermain.

Alhasil akibat insiden tersebut, kaki dari kakak Kenzo Eldrago Wong ini pun mengalami cedera ringan.

Memang setelah menginjak usia 2 tahun, Kini Kiano Tiger Wong tampak semakin aktif untuk mengeksplor daerah di sekitarnya.

Walau sudah dilakukan penjagaan ketat baik dari kedua orangtua maupun para pekerja di kediamannya, tak jarang Kiano masih saja luput dari pengawasan.

Maklum saja, memang sering kali anak - anak seusia Kiano kadang kala mulai sulit untuk diatur lantaran rasa penasaran yang dimilikinya.

Seperti yang tampak lewat video yang diunggah di kanal youtube Baim Paula, Selasa (18/1/2022) Kiano mengalami kejadian tak mengenakan saat bermain.

Peristiwa ini bermula kala Kiano asik bermain sendiri di rumahnya sambil diawasi oleh Paula Verhoeven dan para pegawainya.

Namun secara tiba - tiba, terdengar suara Kiano yang menangis begitu kencang sambil menghampiri Paula.

Rupanya kaki putra Baim Wong tersebut terjepit hingga menyebabkan lecet dan kemerahan.

"Apa yang sakit? mana yang sakit? tunjukin mama, kaki? oh iya merah ya Allah kakinya it's okay it's okay sayang," ucap Paula yang tampak mencemaskan kondisi sang putra.

