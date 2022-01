Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Juventus di Liga Italia Live Bein Sports, Ibrahimovic Starter

Prediksi Susunan Pemain & Live Streaming AC Milan vs Juventus di Liga Italia via Live Streaming Bein Sports, Live Streaming RCTI, Siaran Langsung RCTI. Zlatan Ibrahimovic main

Siaran Langsung Liga Italia antara AC Milan vs Juventus via Live Streaming TV Online Bein Sports 3 dan vidio.com mulai pukul 02.45 WIB.

AC Milan yang menempati peringkat 2 klasemen sementara Serie A membutuhkan kemenangan saat menghadapi Juventus agar bisa terus bersaing dengan Inter Milan, dalam perebutan gelar juara.

Saat ini, AC Milan memiliki 48 poin dan tertinggal 2 poin dari Inter Milan di puncak klasemen Serie A 2021/2022.

Sementara Juventus menempati peringkat 5 dengan mengumpulkan 41 poin. Sama seperti AC Milan, Juventus juga membutuhkan 3 poin agar bisa masuk ke-4 besar supaya bisa bermain di Liga Champion musim depan.

Juventus berpeluang besar meraih kemenangan atas AC Milan karena sedang memiliki tren yang bagus di kompetisi domestik. Bianconeri tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan terakhir di Serie A.

Hal tersebut membuat Paulo Dybala dan kolega bakal memiliki kepercayaan diri tinggi saat menghadapi AC Milan di pekan ke-23, terlebih 3 poin bakal membuat mereka menjaga asa masuk ke-4 besar.

Dikutip dari Goal winger Juventus, Juan Cuadrado pun yakin timnya bisa meraih kemenangan melawan AC Milan. Dia pun menyebut La Vechia Signora sudah kembali ke jalur yang benar.