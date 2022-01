Satu Nilai Raport Arsy Disoroti Ashanty, Ini Hasil Belajar Adik Aurel Hermansyah & Atta Halilintar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Arsy Hermansyah, putri pasangan selebritis Anang Hermansyah dan Ashanty menyerahkan nilai raportnya.

Hasil nilai belajar adik Aurel Hermansyah di sekolahan dicek oleh Ashanty. Kabar baiknya, nilai Arsy Hermansyah semuanya cukup bagus membuat ibunya senang.

Adik ipar Atta Halilintar tersebut kini sudah duduk di bangku Sekolah Dasar (SD). Selain berparas cantik, Arsy juga dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin belajar sesuai dengan hasil nilainya yang memuaskan.

Lihat hasil nilai raport Arsy Adara Musicia Nurhermasyah, terekam dalam kanal YouTube The Hermansyah A6, video tayangan Minggu (23/1/2022).

Berjudul 'Arsy Pulang dari Sekolah, Langsung Serahin Nilai Raport ke Ashanty!! Hasilnya??'.

Kakak Arsya Hermansyah sumringah mendapatkan nilai agama yang tinggi, angkanya adalah 95. Semua nilai Arsy berada di atas angka 80.

"I want to see. Tuuh pendidikan agamanya 95 dan budi pekerti pancasilanya 90, bahasa Indonesia 89, " ujar Ashanty, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari YouTube The Hermansyah A6, Selasa (24/1/2022).

Namun ada 1 nilai yang dikritik Ashanty, yaitu mata pelajaran matematika. Di mana Arsy memperoleh nilai 85, jadi nilai terendah di antara mata pelajaran yang lain.

"Matematikanya kenapa 85?? Gak papa sih belajar lagi yah. Kamu harus tetap belajar lagi karena di sini yang lumayan harus belajar, matematika yah, " sambung Ashanty.

Sementara itu, mata pelajaran IPA dan IPS masing-masing mendapatkan 91 dan 93.

