Aprilio Manganang Lamar Claudya, Intip Sosoknya yang Disebut Mirip Vanesha Prescilla

BANJARMASINPOST.CO.ID - Serda Aprilio Perkasa Manganang atau yang dulu akrab disapa Aprilia Manganang, seorang prajurit TNI yang sebelumnya berprofesi sebagai pemain bola voli Indonesia telah melamar sang kekasih.

Pada Desember lalu, Aprilio Manganang mulai go publik soal hubungan asmaranya. Telah melakukan lamaran, berikut sosok Claudya si calon istri Aprilio Manganang yang cantik memesona.

Dari sekian banyak followersnya, banyak yang mengatakan jika sekilas wajah Claudya disebut mirip dengan Sophia Latjuba hingga Vanesha Prescilla pemeran Milea.

Melalui instagram pribadinya, @manganang92, Aprilio Manganang beri tahu telah menggelar acara lamaran.

"Tidak ada kata lain selain mengucap syukur atas semua perjalanan hidup yang Tuhan Yesus berikan dan ahkirnya bisa menemukan orang yang tepat yang bisa menerima semua ketidak sempurnaan untuk dijadikan sempurna dan indah.. thanks and love you so much sayang, " tulis Aprilio Manganang dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id pada Selasa (25/1/2022).

Dalam kesempatan itu, Aprilio Manganang mengucapkan rasa syukur mendapatkan wanita yang dapat menerima segala kekurangannya.

Hal itu tak terlepas dari identitas gendernya yang akhirnya berubah, dari perempuan menjadi pria tulen.

Diketahui, Aprilia Manganang selama ini hidup dengan identitas sebagai perempuan lantaran menderita, hipospadia.

Mantan atlet timnas voli putri Indonesia, Aprilia Manganang, itu pun kembali curi perhatian terkait kabar percintaannya.

Kini sebentar lagi Manganang akan menikah dengan Claudya.

