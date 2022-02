LIVE Streaming TV Online Bhayangkara vs Barito Putera Liga 1 Jam 18.15 WIB, Siaran Langsung Indosiar

Link Live Streaming Bhayangkara vs Barito Putera di Liga 1 2021 via Siaran Langsung Indosiar, Live Streaming TV Online & Streaming Indosiar.

Klub kebanggaan banua, PS Barito Putera akan bentrok kontra Bhayangkara FC dalam laga pekan ke-22 Liga 1 2021/2022 di Stadion I Gusti Ngurah Rai, Denpasar pada Selasa (1/2/2022)

Kemenangan jadi target utama yang tak bisa ditawar. Pasalnya, tim berjuluk Laskar Antasari tersebut hanya mengoleksi satu poin sejak dibesut pelatih anyar berpengalaman, Rahmad Darmawan.

Barito Putera masih belum mampu lolos dari jeratan zona degradasi. Posisi di papan klasemen pun, Barito seakan enggan beranjak dari posisi kedua terbawah.

Menghadapi Bhayangkara FC yang merupakan salah satu tim kuat di Liga 1, pelatih yang akrab disapa RD itu menilai Barito masih memiliki peluang.

Terang saja, hasil minor Bhayangkara FC di laga terakhir saat ditekuk tim papan bawah lainnya, Persik Kediri dengan skor tipis 0-1 menjadi penyuntik motivasi bagi anak asuhnya.

“Menghadapi tim kuat dengan kualitas yang tidak diragukan lagi, tapi bukan berarti mereka superior. Tim lain yang berada di papan tengah maupun bawah pun mampi mengandaskan mereka, Tentu kami juga masih memiliki peluang yang sama,” ungkap RD yang dikutip dari Instagram Barito Putera pada Senin (31/1/2022).