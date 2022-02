Ivan Gunawan Bongkar Rahasia Turunkan Berat Badan Hingga 40 Kilogram, Sang Mama Kirim Ini ke Igun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Desainer Ivan Gunawan, akhirnya blak-blakan membuka rahasia menurunkan berat badan hingga 40 kilogram.

Tentunya, Igun, panggilan Ivan Gunawan, punya program untuk mendisplikan diri, terutama soal makan.

Penampilan presenter yang deket dengan pedangdut Ayu Ting ting kini menjadi perhatian sejumlah masyarakat.

Ivan Gunawan nampak semakin kurus lantaran melakukan diet.

Berat Ivan Gunawan sebelumnya diketahui mencapai 180 kg dan kini berat badan Igun telah turun hingga 40 kilogram, Hal tersebut pun diketahui dari seorang sahabat Ivan Eddies Adelia.

Dilansir dari unggahan di instagram pribadi Igun @ivan_gunawan mengunggah sebuah potret dirinya yang melakukan mirror selfie di ruang pakaian pribadinya dengan tampak kurus, Rabu (2/2/2022).

"Real style is never right or wrong, it’s matter of being yourself on purpose.

Everything you do is a signature of your self.

So sign it with style.

Have a good day everyone !

#Ivangunawan #mentalhealthmatters

#thinkpositive #spreadlovehappiness

#lifewithstyle" tulis Caption yang dibuat oleh Ivan Gunawan.

Hal tersebut pun menuai banyak komentar dari netizen kepada sosok Ivan Gunawan.

"Yakin ini igun???ganteng bingit"

