Jadwal Siaran & Link Streaming Tes Pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika, Marquez Bersiap

Jadwal MotoGP 2022, Persiapan Marc Marquez saat Tes Pramusim di Sirkuit Mandalika

Saksikan Live Streaming MotoGP 2022 seri perdana Moto2, Moto3 dan MotoGP 2022 untuk Race pada 6 Maret 2021 mendatang. Marc Marquez beraksi di tes pramusim di Sirkuit Mandalika.

Siaran Langsung MotoGP 2022, Moto2 dan Moto 3 via Live Streaming MotoGP 2022 adalah rangkaian Jadwal MotoGP 2022 yang bisa diakses via Live Streaming TV Online MNC Sports 2 dan Live Streaming Usee TV dan Race via Siaran Langsung Trans 7 di www.trans7.co.id termasuk juga Sirkuit Mandalika. Live Streaming Tes Pramusim bisa diakses via IndiHome Study.

Rangkaian siaran langsung dan Live Streaming MotoGP 2022 dimulai sesi Free Practice dan akan berlangsung Race via Live Streaming Trans 7 dan Live Streaming MNC Sports 2. Persiapan Marc Marquez jelang tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika.

Jadwal Live Streaming MotoGP 2022 via Siaran Langsung Trans 7 akan berlangsung. Sebelumnya, dimulai latihan bebas 3 dan kualifikasi MotoGP 2022 via Live Streaming TV Online di Live Streaming Usee TV dan MNC Sports 2. Link Live Streaming Tes Pramusim via IndiHome Study sudah banjarmasinpost.co.id sediakan di artikel ini.

Tes resmi di sirkuit Mandalika dijadwalkan mulai pukul 10.00-17.45 WITA untuk sesi test, kemudian akan dilanjutkan dengan sesi latihan oleh para pembalap selama 15 menit hingga pukul 18.00 WITA.

Sebanyak 24 pembalap atau Rider dari 12 tim balap MotoGP bakal siap tampil di sirkuit yang dikelola oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia bersama dengan Mandalika Grand Prix Association (MGPA) selaku bagian dari ITDC Group.

Kepastian ini diperoleh dari International Road racing Team Association atau Asosiasi Tim Balap Internasional (IRTA).

Diantara ke-24 pembalap yang dipastikan hadir, terdapat sejumlah nama top pembalap MotoGP seperti Fabio Quartararo, Marc Marquez, hingga Johan Zarco.

MotoGP Official Test di Sirkuit Mandalika terdiri dari sesi tes dan latihan selama tiga hari.

