Lepas Hijab Usai Sentil Perselingkuhan Lukman Azhari, Medina Zein Langsung Tuai Sorotan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kabar mengejutkan kembali datang dari Medina Zein. Isti Lukman Azhari itu mengunggah foto tanpa hijab.

Bahkan, ipar Ayu Azhari dan Sarah Azhari itu secara terang-terangan melepas hijab sampai diposting di Insta storynya.

Terlihat rambut blonde Medina Zein yang sangat jelas.

Dari instastory lainnya, Medina Zein yang tengah mengenakan baju tidur mengeluarkan pernyataan jika dirinya kini memutuskan untuk melepas hijab.

"Mungkin kalian kaget atau gimana lihat penampilan aku sekarang, tapi ini lah aku sekarang," ujar Medina Zein.

Dirinya mengaku kini merasa jadi diri sendiri meski banyak hujatan dari berbagai pihak yang diterimanya.

"Walaupun sekarang terlalu banyak hujatan, terlalu banyak berita yang miring, dan tidak seberprestasi dulu, tapi aku akan tetap jadi diriu sendiri," tambahnya.

Tak hanya unggah di intastory, Medina Zein pun melancarkan niatnya dengan mengunggah foto dalam postingannya yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dengan menggunakan atas berwarna coklat.

"The hardest part of loving someone is knowing when to let go, and knowing when to say good bye." tulis keterangan dalam caption instagram Medinazein92.

Medina Zein kini lepas hijab. (instagram medinazien)

Keputusan Medina Zein melepas hijab diduga karena adanya permasalahan dalam rumah tangganya bersama Lukman.