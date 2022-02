Lihat Foto Prewedding Assyifa dan Nanda, Netizen Doakan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan Nyusul

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pernikahan adik perempuan pedangdut Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini dengan lelaki pilihannya yakni Nanda Fachrizal terpantau semakin mendekati hari H.

Bukan lagi hanya sebuah hembusan kabar melainkan kebenaran itu terlihat dari postingan terbaru instagram Ayu Ting Ting.

Rabu (9/2/2022), melalui instagram pribadinya, Ayu Ting Ting telah memamerkan foto prewedding Assyifa dan Nanda Fachrizal.

Dua buah foto berbeda dibagikan oleh pelantun lagu Alamat Palsu tersebut menuai beragam komentar dari netizen.

Diketahui Syifa dan Nanda melangsungkan sesi pemotretan di Bali.

"Prewedding Syifa & Nanda semoga diberikan kelancaran sampai hari H de @syifaasyifaaa & @nandafachrizaal Amin

Baca juga: Amanda Manopo dan Arya Saloka Semakin Tenar, Ikatan Cinta Menuai Sukses di Malaysia

Baca juga: Jessica Iskandar Tambah Mesra Dengan Vincent Verhaag, Ibu El Barack: Yang Muda Lebih Krenyes

Makeup by : @suryatan_makeup

Hairdo by : @kriznafahrezi

Dress : @fsk.fasaka

Suit : @sasdesigns @rakeshd18

Stylish by : @erichalamin

Photography : @elgiophotography @malons93

Videographer : @gandhimaheswara

Venue : @balquisseheritagehotel @melastibeach.official

Handboquet : @detrendfloristbali

Nail art : @vianails_bali

Cevrolet impala : @balitravel_shop

#preweddingsyifananda

#makeupbali

#dressbali

#prewedbali

#bali

#prewedding2022

#Photographybali

#nailartbali

#preweddingbali

#Videographerbali

#sewamobilbali, " terang Ayu Ting Ting dalam caption, dikutip Banjarmasinpost.co.id dari IG @ayutingting92, Rabu (9/2/2022).

Tema yang dipilih oleh Syifa dalam preweddingnya yaitu menjadi seorang none Belanda.

Adik Ayu Ting Ting, Assyifa Nuraini lakukan pemotretan Prewedding (Instagram Ayu Ting Ting)

Berfoto di rumah Belanda, terlihat Syifa memakai gaun putih dan topi pantai. Sementara itu, rambut panjangnya terurai merekah bak none Belanda sungguhan.