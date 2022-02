Nasib Hubungan Stefan William dan Ria Andrews Terkuak Usai Celine Evangelista Curhat Anak Sakit

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keberadaan Stefan William yang absen saat putra bungsunya dan Celine Evangelista jatuh sakit beberapa waktu lalu sempat menjadi sorotan.

Penyebabnya, mantan kekasih Natasha Wilona yang kini memutuskan tinggal di Bali tersebut tak tampak menjenguk Eadred Koa Lewis Miguel meski beberapa kali dicari oleh putranya.

Namun dibalik absennya Stefan saat Koa jatuh sakit, ia kini justru kian semakin mesra dengan kekasih barunya, Ria Andrews.

Memang tak berselang lama setelah resmi bercerai dengan Celine, Stefan sempat tepergok bemesraan dengan Ria Andrews yang kini menjadi kekasihnya.

Pria berdarah Amerika itu pun sampai memutuskan pindah ke Bali dan meninggalkan karirnya sebagai aktor sinetron.

Selain itu Stefan juga harus tinggal berjauhan dengan Lucio Otthild William dan Eadred Koa Lewis Miguel kedua putranya yang kini tinggal bersama Celine.

Dibalik absennya Stefan menjenguk kondisi putranya selama beberapa bulan belakangan, hubungan asmaranya dan Ria Andres justru kian semakin mesra.

Seperti yang tampak di unggahan story akun instagram miliknya, Rabu (9/2/2022) Stefan tampak menuliskan kalimat romantis untuk sang kekasih.

“Have you ever looked at someone and just think “I’m so glad I met you. Yang berarti. Pernahkah kau menatap seseorang lalu berpikir “betapa beruntungnya saya bertemu dengannya,”

Tak ketinggalan ia pun menyebutkan akun instagram Ria Andrews diunggahan tersebut.

