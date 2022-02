VIDEO Pelayanan Mengurus Kir Kendaraan di Kota Banjarbaru

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT PKB) Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sangat mudah.

Jika tidak antre maka, pelaksanaan Uji Kir ini bagi pengusaha angkutan barang dan penumpang yang mengujikan cukup sekitar 30 menit.

Seorang yang mengurus kir armada dari angkutan eskrim di Kota Banjarbaru, Supiani, menjelaskan, memang cukup simpel.

"Saya memperpanjang ujin kir setiap enam bulan. Cukup simpel, tak sampai 30 menit, selesai. Kami masuk, dicek, kemudian diberi tanda bukti. Hasi tes diberikan ke loket, maka selesailah pengujian dan bisa diminta hasil Uji Kir nya," urainya, Kamis (10/2/2022).

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) PKB Banjarbaru, Samsul, menjelaskan, pelayanan memang ditingkatkan dalam pelaksanaan uji ki.

Dijelaskan dia, untuk fasilitas, sudah ada mulai dari uji emisi, pemeriksaan ban dan lampu, serta lainnya.

Dari itu semua UPT PKB bisa ditarget mendapatkan pendapatan sesuai yang ditargetkan.

"Pada 2021, kami ditarget Rp 410 juta. Hasilnya, Rp 675 juta atau melebihi dari target yang ada," sebut Samsul

Pada2022, UPT PKB Kota Banjarbaru dinaikkan targetnya menjadi Rp 783 juta untuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pengujian kendaraan bermotor angkutan barang dan muatan ini.

"Dengan target itu, kami berharap bisa tercapai. Terutama kini Kementerian Perhubungan lagi kencang-kencangnya penertiban angkutan penumpang dan barang yang melebihi kapasitas, Over Dimension and Over Load (ODOL). Pastinya dengan pengetan itu akan juga berimbas ke peningkatan pendapatan. Termasuk juga razia rutin bersama polres. jika ditemukan kir, maka akan dilimpahkan ke kami untuk pengurusannya, " jelas dia.

(Banjarmasinpost /Nurholis Huda)