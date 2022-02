Aksi Saling Balas Rindu Antara Luna Maya dan Dimas Beck Kembali Terekam, Beri Postingan Khusus

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dikabarkan menjalin hubungan spesial, aksi saling balas ucapan rindu antara Luna Maya dan Dimas Beck kembali terekam.

Hingga kini masih betah melajang setelah perpisahannya dengan Reino Barack, Luna Maya sempat dikabarkan dengan sejumlah pria mulai dari Hajimu, Ryochin, sampai Dimas Beck.

Pasalnya beberapa kali wanita berdarah Bali tersebut tampak menerima perlakuan spesial dari ketiga pria yang kini dikabarkan dekat dengan dirinya itu.

Namun sayang seoalah tak mau lagi mengulangi kisah asmaranya yang selalu berakhir kandas, Luna pun semakin tertutup perihal status hubungannya saat ini.

Dilansir melalui unggahan story yang dibagikan di akun instagram miliknya @lunamaya, Sabtu (12/2/2022) mantan kekasih Ariel NOAH ini kembali tampak saling mengucap rindu bersama Dimas Beck.

Mulanya dalam unggahan tersebut tampak Dimas Beck menyebut Luna Maya di story akun instagramnya yang memperlihatkan momen sepasang laki - laki dan perempuan sedang menari.

"Weekend is here, miss you!!! tulis Dimas.

Segera unggahan tersebut pun langsung mendapat respon dari Luna Maya yang membalas ucapan rindu Dimas.

"Miss you tooooooo," balas Luna.

Nah, baru-baru ini, Dimas Beck kembali mencuri perhatian setelah mengirimkan hadiah untuk pemeran Suzanna itu.