Pengakuan Bubah Alfian yang Sebut Celine Evangelista Sebagai Pacar, Puji Mantan Stefan William 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sempat dikabarkan menjadi pengganti Stefan William, MUA Bubah Alfian tampak membuat pengakuan soal Celine Evangelista yang disebutnya sebagai pacar.

Hubungan Celine Evangelista dengan sederet pria setelah kandasnya rumah tangga bersama Stefan William memang kerap menjadi sorotan.

Pasalnya tak sedikit pria yang mencoba medekati janda 4 anak tersebut sebut saja seperti komika Marshel Widianto, Rulyabii Margana, dan juga Bubah Alfian.

Sementara Stefan William sendiri diketahui langsung memiliki kekasih baru bernama Ria Andrews.

Keduanya kini dikabarkan memilih untuk tinggal di Bali dan meninggalkan pekerjaan Stefan William sebagai seorang aktor.

Setelah simpang siur perihal status asmaranya kini, dilansir melalui unggahan terbaru di akun instagram @celine_evangelista, Sabtu (12/2/2022) Bubah Alfian tiba - tiba saja menyebut Celine sebagai kekasihnya.

Dalam unggahan tersebut mulanya Celine tampak memperlihatkan kondisi wajah cantiknya yang dirias natural sembari menuliskan kalimat bijak.

“Everyone makes mistakes in life, but doesn’t mean they have to pay for them the rest of their life. Sometimes good people make bad choices. It doesn’t mean they’re bad. It means they’re human! Remember, when someone does something wrong to you, don’t forget all the things they did right,”

Yang berarti,

“Semua orang pernah berbuat salah dalam hidup, tapi bukan berarti mereka harus membayar semuanya di sepanjang sisa hidup mereka. Terkadang orang baik mengambil pilihan yang salah tapi bukan berarti mereka jahat. Itu berarti mereka manusia. Ingat, ketika seseorang melakukan kesalahan padamu jangan lupakan semua kebaikan yang mereka lakukan,”